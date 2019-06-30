بعد الصافرة.. ما هي كلمة السر لانتقاد الحكام في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إن لاعب منتخب بلاده، عمرو وردة "لازم ياخد درس" بعد الاتهامات الأخيرة التي وجهت له بالتحرش بعارضة أزياء مصرية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لساويرس على برنامج يقدمه الإعلامي المصري، عمرو أديب، على قناة MBC حيث قال: "بص أنا عمرو أعرفه.. لو ماكنش مرة يتقرص قرصة كويسة عشان يتعدل ويعرف أن مستقبلة على المحك في الحاجات دي كلها حيبقى في مشكلة.."

وتابع قائلا: الموضوةع مش حكاية احنا نسامحه، طبعا نسامحه دلوقت عشان المنتخب وعشان عايزين يلعب معانا وكدة، بس هو لازم ياخد درس أنه مرة ومش حتعدي بعد كدة.. يعني هو لازم يأخذ درس لأنه بالفعل مش أول مرة.."

وردا على سؤال عمرو أديب عن إن كان العقاب الذي واجهه كافيا، قال ساويرس: "لا هو لو حيتعلم من العقاب ده يبقى مش قليل ولو مش حيتعلم يبقى قليل"، مضيفا في رد على التضامن مع وردة: "لا هو الواحد لما يتضامن مع حد يبقى مش غلطان إنما يتضامن مع حد غلطان يعني لأ، انا مع انه يرجع يلعب مع المنتخب مرة تانية وانبسطت لأنه هو لعيب كويس لكن هو لازف يفهم مزبوط العك الي بعمله.."

ويذكر أن وسم "منتخب المتحرشين" تصدر المواضيع التي تحدث عنها المصريون نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية دعم لاعبي الفريق للاعب عمرو وردة ومطالبتهم بعودته إلى صفوف الفريق، كما وجهوا انتقادات للاعبي الفريق، خاصة محمد صلاح وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، والذي أعلن دعمه للاعب في أعقاب إحرازه الهدف الأول للمنتخب المصري في مباراة الفريق الأخيرة ببطولة كأس الأمم الأربعاء الماضي.