"اعتذار" لاعبي مصر يشعل غضب الجماهير.. ومغردون يهاجمونهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل اعتذار لاعبي منتخب مصر غضب الجماهير المصرية بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16.

فبعد أن تقدم عدد من اللاعبين باعتذارهم للجماهير عبر صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قسم من الجماهير اعتذار من قدموا أداء مقبولا في البطولة مثل طارق حامد ومحمد الشناوي لكن غالبيتهم رفض اعتذار بقية اللاعبين.

أزمة الاعتذار لم تقف عند هذا الحد، فقد ظهر عدد من لاعبي المنتخب المصري في إعلان لإحدى الشركات وهم يعتذرون من الجماهير المصرية، وهو ما زاد من احتقان جماهير المنتخب المصري وسخطها على من وصفوه بـ"أسوأ جيل" في تاريخ مصر.

وقال أحد المغردين موجها حديثه لقائد المنتخب، أحمد المحمدي، الذي أثار غضب الجماهير المصرية بسبب مستواه الفني وبعض تصرفاته داخل أرضية الملعب: "إنت مش سامع الناس والناس مش شايفينك أصلا، أسوأ كابتن مر على منتخب مصر".

وهاجم مغرد آخر اللاعب نفسه، ناشرا له صورة وهو يضع أصابعه في أذنيه خلال إحدى المباريات وكتب فوقها: "لا أستطيع سماعك.. أخرج".

ودشن مغردون وسم "غير مقبول" عبر موقع تويتر، إذ استذكر بعضهم جيل 2006-2010 والذي حقق لقب أفريقيا في 3 مناسبات وقدم مستوى مميزا في كأس القارات 2009، بعد أن هزم إيطاليا وخسر من البرازيل بصعوبة في مباراة تاريخية.

وعلق مغرد حول الإعلان الذي ظهر به اللاعبون: "اعلان الاعتذار الى اللعيبه مصوراه ده اقذر حاجه اتعملت في البطوله كلها اقذر حتى م الخساره من جنوب افريقا".

يذكر أن مصر كانت قد ودعت البطولة بعد أن خسرت بهدف نظيف على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16.