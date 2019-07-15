دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، لاعب الفريق محمود كهربا، بنشر صور له قد تنهي مسيرته الكروية، وهاجمه بسبب التوجه إلى تركيا.

وقال رئيس الزمالك قائلا إن كهربا ترك الفريق وغادر المعسكر دون سبب وذهب إلى الساحل الشمالي، وأشار إلى أنه يملك صورا لو نشرها للاعب لأنهت مسيرته الكروية.

وأشار منصور إلى أنه في حال عودة كهربا واعتذاره للنادي، فمن يقبل الاعتذار هو مدرب الفريق خالد جلال واللاعبين والمشرف على الكرة، أمير مرتضى، بالإضافة إلى الجماهير الغاضبة منه.

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وأشاد رئيس الزمالك بموهبة كهربا لكنه لفت إلى أن هناك أشخاص حوله يؤثرون عليه، ناصحا إياه بالحفاظ على موهبته، لكنه شن عليه هجوما بسبب توجهه إلى تركيا.

وقال منصور إن كهربا ذهب إلى تركيا التي يرأسها رجب طيب أردوغان، والذي رأى رئيس الزمالك أنه يشتم مصر، ووجه سؤاله للاعب قائلا: "هي دي آخرتك؟"، ومحذرا إياه من أن الناس ستقول عن والده "إخونجي".

وكان قد شن عدد من جماهير الزمالك هجوما على كهربا بعد أن غادر معسكر الفريق متجها إلى تركيا للتوقيع لأحد التركية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن وجود خلاف بين اللاعب ومسؤولي النادي حول قضية تجديد العقد، إذ يطالب اللاعب برفع القيمة السنوية لعقده الجديد مع الزمالك.

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وقال كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ردا على أحد المشجعين الغاضبين منه والذي قال له إنه سيعرف قيمة جماهير الزمالك، قائلا: "أنا مش محتاج أعرفها بعدين أنا عرفها من أول يوم ليا في النادي انتم من عملوا اسمي، مهما أتكلم مش هقدر أديكم حقكم نادي الزمالك ملك للجماهير فقط"، على حد تعبيره.

وكان قد قال بعض النقاد الرياضيين المصريين إن اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.