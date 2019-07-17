بعد الصافرة.. حظوظ الجزائر أمام السنغال في النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن اللاعب الجزائري رياض محرز هو من يستحق لقب "فخر العرب" في حال فوز منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم ألأفريقية 2019.

فبعد أن انتشر وسم "فخر العرب الحقيقي" خلال الأيام الماضية على موقع تويتر وانقسم المغردون بين محرز واللاعب المصري محمد صلاح، ظهر منصور ليبدي رأيه في القضية.

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وقال رئيس نادي الزمالك في حوار مع برنامج تلفزيوني إن من يسعد شعبه عبر قيادة منتخب بلاده نحو اللقب لتخرج الناس للاحتفال في الشوارع هو فخر العرب.

ووضح منصور وجهة نظره قائلا: "أنا ماليش دعوة بروما وليفربول"، لافتا إلى أن الأهم هو التتويج بالألقاب مع المنتخب.

وتابع منصور قائلا إن في حال تتويج الجزائر بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019، الجمعة، أمام السنغال، سيكون محرز هو "فخر العرب" وليس صلاح.

وكان قد تداول رواد موقع تويتر وسم "فخر العرب الحقيقي" بعد أن قاد محرز منتخب بلاده نحو نهائي البطولة الأفريقية، إثر تسجيله هدفا في الدقيقة الأخيرة من ركلة حرة مباشرة في مرمى نيجيريا.

وانقسم المغردون بين مؤيد لمنح اللقب لمحمد صلاح وبين من يرى أن محرز "هو "فخر العرب الحقيقي" بسبب مستواه في البطولة.

وشن بعض اللاعبين السابقين والإعلاميين هجوما على عدد من الجماهير التي تناست ما قدمه صلاح خلال السنوات الماضية وباتت تهاجمه وتقارنه بغيره.