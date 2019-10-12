محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الإعلامية السعودية، سكينة المشيخص، على صورة اللاعب المصري لنادي ليفربول لإنجليزي، محمد صلاح، مع عارضة أزياء برازيلية والتي أثارت جدلا كبيرا حول تأثيرها على صورة صلاح أمام محبيه ومتابعيه.

وقالت المشيخص في معرض ردها على أحد المغردين: "تتذكر صور محمد صلاح و " كتاب الله " لا يفارقه.. و كلام والده عنه و عن التزامه الديني و بأنه يتوضأ قبل كل مباراة، و كلام " الغارديان " بأن صلاح نموذج للإسلام الصحيح " محمد صلاح " قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة".

وأتت تغريدة الإعلامية السعودية ردا على أحد المغردين، والذي قال تعقيبا على الصورة: "ليس لي علاقة بحياته.. أنا أستمتع بأدائه مع ليفربول، ليس نبيا أو قدوة، وكل إنسان يصيب ويخطئ".

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وكان قد أثار صلاح موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصورة التي ظهر بها على غلاف مجلية "GQ".

وكانت قد نشرت المشيخص تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، علقت فيها على الصورة قائلة إن "فخر العرب" تحول إلى "مودل" مع عارضة أزياء.

ولم يصدر تعليق من اللاعب المصري على الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الانتقادات، إلا أن البعض دافع عن صلاح بعد الصورة، إذ رأوا أنه يعيش في مجتمع غربي يبيح القيام بما لا تتقبله شريحة من المجتمعات العربية، معتبرين أن الأمر يخص "الحياة الشخصية" للاعب.