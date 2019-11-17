تركي آل الشيخ يصطحب ميسي إلى بوليفارد الرياض

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نشر الأحد ، 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، باصطحاب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بوليفارد الرياض.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو بصحبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الفيديو، قال آل الشيخ إلى اللاعب: "نحن ذاهبون الآن إلى بوليفارد موسم الرياض".

وكان اللاعب قد وصل إلى المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، إذ كان ضمن بعثة المنتخب الأرجنتيني الذي لاقى نظيره البرازيلي في مباراة ودية في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرياض.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني.

وعبر ميسي عن امتنانه للوقت الذي قضاه في الرياض عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، وقال: "سعيد بعودتي إلى الرياض.. أنا أتطلع للعودة مجدداً. شكراً لتركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة!".

وأُقيمت المباراة في إطار فعاليات موسم الرياض.

ومن الجدير بالذكر أن موسم الرياض بدأ منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، وسوف يستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.