نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية، لكن ابنه ماثيو نال تفاعل الملايين حول العالم في هذه اللحظة.

بتلقائية، انفعل ماثيو فرحًا عندما كان يشاهد من مقاعد الحضور توجه والده لتسلم الجائزة خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول"، مساء الاثنين.

ردة فعل الطفل العفوية الطريفة لدى مشاهدته والدته جعلته نجمًا آخر للحفل، مُسجلا إعجاب الكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعي ومتابعي الحدث.

وللمرة السادسة خلال مسيرته الكروية، حصد ميسي جائزة البالون دور أو الكرة الذهبية.

وحسب التصويت على الجائزة، حل الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، ثم ثالثا جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، يليهم السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، نجما ليفربول في المركزين الرابع والخامس.

وفيما يلي كانت التعليقات على تفاعل ماثيو ميسي مع لحظة فوز والده بالجائزة: