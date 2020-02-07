دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على فوز الأهلي المصري على نادي بيراميدز، الذي كان مملوكًا له قبل أن يبيعه لمُستثمر إماراتي.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك، الجمعة: "مبروك الحمد لله الفوز (للأهلي).. العقدة راحت بعدي"، ثم كتب في تدوينة لاحقة: "اللي يلعب معنا يستحمل".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين لهدف خلال مباراتهما، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

بينما قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إنه لا يوجد شىء اسمه عقدة في كرة القدم. وأشاد بأداء لاعبيه، مُعتبرًا أن فوز النادي "تحقق بعد التعامل النفسي الجيد".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رد الأهلي على تساؤل آل الشيخ عن مصير استقالته من منصبه كرئيس شرفي للنادي.

وقال الأهلي إنه "لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ" منذ تقدم آل الشيخ باستقالته في أغسطس/آب 2018، مُعربًا عن تمنيه الشفاء له وعودته من رحلة العلاج خارج المملكة العربية السعودية.