أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) –- أعلنت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، تعليق الموسم الحالي، بعدما ثبتت الإصابة المبدئية لدى أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة بين فريقي يوتا جاز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، مساء الأربعاء، على نحو مفاجىء.

وكان لاعبو الفريقين في الملعب في مدينة أوكلاهوما لدى قيامهم بالإحماء، لكن تم استدعاؤهم مرة أخرى إلى غرف الملابس.

وقالت رابطة كرة السلة الأمريكية، في بيان لها، إن اللاعب المُتأثر لم يكن في الملعب، وتم الإبلاغ عن نتائج الاختبار قبل وقت قصير من بدء المباراة.

وأعلنت الرابطة أن "الدوري سيتم وقفه حتى آشعار آخر بعد اختتام جدول مباريات الليلة".