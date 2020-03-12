دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة اللجنة الوطنية التونسية لمتابعة فيروس كورونا، نصاف بن علية، إن المُصاب السابع بفيروس كورونا في البلاد، كان عائدًا من مصر، بعد حضوره مباراة الزمالك والترجي التونسي في القاهرة.

وأضافت بن علية، في حديثها ببرنامج "رونديفو 9" المُذاع عبر قناة "التاسعة" الخاصة، مساء الأربعاء، أن المُصاب كان من بين نحو 1000 مُشجع للترجي التونسي سافروا إلى القاهرة، لحضور مباراة فريقهم بدوري أبطال أفريقيا في 27 فبراير شباط الماضي.

وأوضحت بن علية إلى أن الإصابة لشاب يبلغ من العمر 36 عامًا، وهو يعمل كطبيب، لافتة أنه عاد من مصر في 1 مارس أذار الجاري قبل أن يشعر بأعراض الفيروس في اليوم التالي لعودته.

وأشارت بن علية إلى أن المُصاب لم يكن من الـ 20 مُشجعًا الذين ارتكبوا أعمال شغب خلال مباراة الزمالك والترجي، التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التونسية لمتابعة فيروس كورونا، أن المُصاب أبلغ عن حالته في 10 مارس أذار، وأظهرت التحاليل الطبية إيجابية إصابته.

وقالت بن علية إن المصاب، الذي يعيش في ولاية أريانة، أخضع نفسه لعزل صحي ذاتي منذ شعوره بأعراض المرض، التي مازالت لديه.

وذكرت بن علية أن هناك أكثر من 3500 في تونس مازالوا قيد الحجر الصّحي الذاتي، وأن هناك من لم يلتزم بذلك.

ويوم الأربعاء، أعلنت مصر وصول عدد حالات فيروس كورونا إلى 60 حالة، وأن نتائج الفحوص الطبية أظهرت سلبية إصابة 27 منهم. وفي وقت سابق، سجلت البلاد أول حالة وفاة بسبب الفيروس لمواطن ألماني.

يمكنكم مشاهدة تصريحات رئيسة اللجنة الوطنية التونسية لمتابعة فيروس كورونا من الدقيقة 40 في الفيديو التالي: