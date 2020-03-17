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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة أمم أوروبا لهذا العام حتى 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا للاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وكان من المقرر انطلاق بطولة أمم أوروبا في العاصمة الإيطالية روما، في 12 يونيو/حزيران، على أن تُلعب مبارياتها في 12 مدينة مضيفة مختلفة عبر القارة.

وفي اجتماع طارئ الثلاثاء، قررت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية بأن المنافسة ستقام بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز من العام المقبل، حسبما قال الاتحاد النرويجي، وهو أحد الاتحادات الأعضاء الـ 55 في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ولم يؤكد الأخير القرار بعد.

وأبلغت الهيئة CNN، أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن تصدق عليه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأن إعلانًا رسميًا سيتم إبلاغه عبر بيان صحفي في وقت لاحق، الثلاثاء.

وتم بالفعل تعليق غالبية أكبر بطولات الدوري لكرة القدم في أوروبا. وفرضت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قيودًا على حركة ملايين المواطنين في محاولة لتقليل تأثير كوفيد-19.

وتكافح إيطاليا، على وجه الخصوص، لمواجهة أكبر تفشي للفيروس خارج الصين. وحث رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النظر في تأجيل يورو 2020.

وقال غابرييل غرافينا إنه يجب استكمال الدوريات المحلية ومسابقات الكأس قبل بدء البطولة الدولية، وحذر من أن دولًا أخرى لم تعرف بعد حجم المشكلة بالكامل.

وأضاف غرافينا: "نعتقد أنه من الصحيح والأصدق أن نعطي النتيجة الصحيحة للعديد من التضحيات والجهود والاستثمارات التي قدمها مجتمعنا"، مؤكدا أنه يأمل في إتمام الدوري الإيطالي بحلول 30 يونيو/حزيران،، لكنه لم يستبعد مزيد من التمديد.