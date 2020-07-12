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نشر الأحد ، 12 يوليو / تموز 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الأحد، تقديم بلاغ للنائب العام ضد من وصفه بالضابط القطري "أبو سنيدة" وآخرين، بعد نشر فيديو نشره منصور بـ"المفبرك" له بهدف إثارة الفتنة.

وقال رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ببلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة وآخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك".

وأضاف منصور في المنشور نفسه قائلا: "وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك".

وتابع رئيس الزمالك قائلا: " كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ، وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة"، على حد تعبيره.

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ببلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة و آخرين لاتخاذ... Posted by Mortada Mansour on Sunday, July 12, 2020

وكان قد قام رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، برفع شكوى للنائب العام ضد رئيس الزمالك متهما إياه بالإساءة لرموز البلاد في المقطع المذكور.