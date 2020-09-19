ارتفاع عدد لاعبي الهلال السعودي المصابين بكورونا إلى 15

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، السبت، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراته مع شهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقررة مساء غدٍ الأحد.

وحسب بيان له، جاء طلب الهلال السعودي، بعد ثبوت إصابة 10 أفراد جدد من أعضاء بعثة الفريق بفيروس كورونا، بينهم الثلاثي (علي آل بليهي، متعب المفرج، بافيتيمبي غوميز)، إضافة إلى أعضاء بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وارتفع إجمالي عدد لاعبي الهلال السعودي المصابين بفيروس كورونا إلى 15 لاعبًا.

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا".. #الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" https://t.co/VaVbF4qD6h

وللمرة الأولى، أعلن بطل الدوري السعودي تسجيله إصابات في صفوفه عقب وصول بعثته إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 13 سبتمبر أيلول الجاري. وحينها قال إن 5 لاعبين طالتهم العدوى.