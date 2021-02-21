دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أهمية القوة الذهنية وليست القوة الجسدية فقط، هي من إحدى الجوانب التي تحبها الرياضية الإماراتية، ريما حلو، في لعبة الغولف.

وبدأت الحلو، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، رحلتها الجامعية مؤخراً، وهي تعمل حالياً في العثور على التوازن بين رياضة الغولف ودراستها.

ورغم صغر سنها، إلا أن مسيرتها في عالم الغولف تتزين بالكثير من النتائج المبهرة.

وقعت اللاعبة الإماراتية ريما الحلو بحب رياضة الغولف في الثامنة من عمرها. Credit: Emirates Golf Federation

وفازت اللاعبة بلقب بطلة الخليج في عام 2016 في مسابقة الفردي، كما أنها أحرزت في العام ذاته الميدالية الذهبية في الفرق مع منتخب السيدات، وفي عام 2017، نالت الإماراتية الميدالية البرونزية في الفردي، كما أنها توجت مع منتخب السيدات بالميدالية الذهبية لبطولة الخليج، وفقاً لما ذكره موقع اللجنة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت.

"ليست رياضة سهلة"

تعمل الحلو حالياً على الموازنة بين رياضة الغولف ودراستها الجامعية. Credit: Emirates Golf Federation

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت الحلو: "وقعت في حب اللعبة لأول مرة في سن الثامنة".

ومع أنها مارست مختلف الرياضات في صغرها، إلا أنها انجذبت إلى الغولف على وجه الخصوص، فهي رياضة "تتطلب القوة الذهنية، إلى جانب القوة البدنية".

من الجوانب التي جذبت الحلو إلى رياضة الغولف هي أهمية القوة الذهنية فيها. Credit: Emirates Golf Federation

وبعد أربعة أعوام من تطوير مهاراتها، سمح إتحاد الإمارات للغولف للاعبة بتمثيل الدولة في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف في عام 2015، ودفعتها تلك التجربة للعمل بجدية أكبر في هذه الرياضة.

والغولف "ليست رياضة سهلة"، بحسب تعبير الحلو، ولذلك، واجهت اللاعبة الكثير من التحديات.

تتزين مسيرة الحلو بالكثير من النتائج المبهرة. Credit: Emirates Golf Federation

وفي بداية مسيرتها، عانت اللاعبة عندما أتى الأمر للجانب المتعلق بالقوة الذهنية في اللعبة، إذ يجب على المرء أن يكون واثقاً من نفسه خلال ممارسة الغولف، وأن يتحكم بعواطفه بدلاً من جعلها تقف في طريقه، وفقاً لما ذكرته.

وتعتبر الحلو أن التحلي بالقوة الذهنية الآن بمثابة أحد قدراتها المغيرة لمسار اللعبة، إلى جانب أدائها في اللعبة، مؤكدة أنها استغرقت وقتاً في تطوير هذه المهارات عن طريق المشاركة في العديد من البطولات.

أكثر اللحظات التي تفتخر بها

ترى الحلو أن رياضة الغولف ليست سهلة. Credit: Emirates Golf Federation

وتتضمن اللحظات التي تفتخر بها اللاعبة الإماراتية فوزها في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف التي أُقيمت في سلطنة عُمان في عام 2018.

وكانت مشاركتها في هذه البطولة تجربة مثيرة لأنها تمكنت من التحلي بضبط النفس في وجه الضغط الكبير.

وكانت البطولة العربية للغولف (Pan Arab Golf Championship) في عام 2019 لحظة لا تنسى أيضاً بالنسبة لها، بسبب فوزها بالمركز الرابع، إضافةً للتطور الذي لاحظته في نفسها.

وشاركت الحلو الخطوات التي تقوم بها لتحضير نفسها قبل بدء لعبة غولف، وهي تتضمن التالي: