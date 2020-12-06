نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

تعرّفوا على بطل الغولف المسؤول عن بعض أطول الضربات على الإطلاق

شاهد رد فعل لاعب غولف بعمر 4 سنوات بعد إدخال الكرة في الحفرة من أول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لا يوجد هناك مصعد، وعليك استخدام السلالم". هذا ما قاله الرياضي السعودي، سعود الشريف، لموقع CNN بالعربية عند حديثه عن التحديات التي واجهته عند بدايته مسيرته في عالم الغولف. ويبدو أن هذه نصيحة أتت بنتائج مثمرة، إذ يُعد لاعب الغولف الهاوي الأعلى مرتبةً في المملكة العربية السعودية.

وشغف الشريف للمنافسة هو ما جذبه إلى رياضة الغولف، إذ أوضح قائلاً في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أنا أحب المنافسة، والغولف هو نوع مختلف من المنافسة".

"رفضت التوقف عن اللعب"

يُعد سعود الشريف لاعب الغولف الهاوي الأعلى مرتبة في المملكة العربية السعودية. Credit: Saud Al Sharif

وعندما كان الشريف في إجازة عائلية إلى إسكتلندا، أو "موطن الغولف"، بحسب تعبيره، رأى اللاعب الكثير من مسارات الغولف، وشجعه ذلك على تجربة الرياضة.

وقال الشريف: "استمتعت كثيراً إلى درجة أنني رفضت التوقف عن اللعب.. وأردت المنافسة، والتغلب على كل من لعبت معهم".

كانت أول تجربة للسعودي مع رياضة الغولف في اسكتلندا خلال إجازة عائلية عندما كان في العاشرة من عمره تقريباً. Credit: Saud Al Sharif

وعندما انتقلت عائلته إلى البحرين بعد عام، كان الشريف محظوظاً، إذ تواجد ملعب الغولف العشبي الوحيد في البلاد آنذاك بجوار منزلهم.

وعندها، بدأ الرياضي بالتدرب كل يوم حتى تمكن من الانضمام إلى المنتخب الوطني.

تتزين رحلة الشريف في عالم الغولف بمختلف اللحظات التي يفتخر بها، ولكنه يؤكد أهمية الفشل من أجل النجاح أيضاً. Credit: Saud Al Sharif

ويُعد الشريف، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، لاعب الغولف الهاوي الأعلى مرتبة في السعودية.

وقال الرياضي: "لقد عملت بجد لأعوام عديدة، وسأواصل العمل بجد حتى أصل إلى هدفي المطلق".

وأما هدفه المطلق، فهو اللعب في بطولة "PGA"، إلى جانب تحقيقه للقب أصغر عربي يلعب في تلك البطولة.

"الغولف مثل الحياة"

يُعد حب الشريف للمنافسة ما جذبه إلى رياضة الغولف. Credit: Saud Al Sharif

ويرى الشريف أن رياضة الغولف بدأت تشتهر في السعودية مع افتتاح نادي وملعب الغولف "رويال غرينز"، إلى جانب إقامة البطولة السعودية الدولية للغولف فيه.

وإلى جانب ذلك، "من المؤكد أن مستوى اللاعبين المتنافسين هو العامل المحفز لتنمية لعبة الغولف في المملكة العربية السعودية".

وتتزين رحلة اللاعب الشاب بمختلف اللحظات التي يفتخر بها، مثل الفوز بالبطولة السعودية المفتوحة للغولف، وفوزه بالبطولة العربية للغولف للناشئين مرتين، بالإضافة إلى كونه أول سعودي يفوز بتلك البطولة، وغيرها من الإنجازات.

ومع ذلك، أكّد الشاب أن الفشل جزء من النجاح.

وقال الشريف: "الغولف مثل الحياة، فهي تعطيك، وتأخذ منك أيضاً".

ومع مرور الوقت، يدرك اللاعب بشكل متزايد أن "الفشل هو وقود النجاح".

هل لديه أي طقوس يلتزم بها قبل أي مسابقة؟

ويؤدي بعض اللاعبين من مختلف الرياضات روتينات أو طقوس معينة قبل بدء منافساتهم، ويُعد الشريف واحداً منهم. وقال السعودي: "من عاداتي قبل اللعب هي تناول إفطار خفيف إذا كنت ألعب في الصباح. لا أعرف السبب، ولكن هذه العادة تبقيني مسترخياً".

ويحرص الشريف أيضاً على ضرب كرات الغولف قبل بدء منافساته لمدة 20 دقيقة، ثم إجراء تمارين التمدد.

وإلى جانب ذلك، يضع اللاعب القطعة النقدية التي يستخدمها لتحديد موضع كرة الغولف في جيبه الأيمن دائماً، مع وضعه لقفازه في جيبه الخلفي الأيسر.