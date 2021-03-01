تاريخ الغولف يتمثل فيها.. هل هذه أصعب ملاعب الغولف في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدى لاعبو غولف قمصاناً حمراء وسراويل سوداء خلال بطولة "WGC-Workday" الأحد تكريماً لأسطورة الغولف، تايغر وودز، الذي نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير خطير الأسبوع الماضي.

وعبر "تويتر"، رد وودز على اللفتة التي قام بها الكثيرون في مجتمع الغولف، بما في ذلك تومي فليتوود، وجاستين توماس، وكاميرون تشامب، الذين ارتدوا إطلالة وودز المعروفة.

وكتب وودز الأحد: "من الصعب أن أشرح كيف كان اليوم مؤثراً عندما فتحت التلفاز ورأيت كل القمصان الحمراء".

لاعب الغولف تومي فليتوود من إنجلترا في الجولة الأخيرة من بطولة "World Golf Championships-Workday Championship" الأحد. Credit: Ben Jared/PGA Tour/Getty Images

وأضاف اللاعب: "إلى كل لاعب غولف، وكل مشجع، إنكم تساعدونني حقاً في تجاوز هذا الوقت العصيب".

وارتدت لاعبات الغولف في "Gainbridge LPGA" الأحد اللونين الأحمر والأسود أيضاً لدعم وودز، بما في ذلك أنيكا سورينستام.

وغرد الحساب الرسمي لـ "PGA Tour Communications" صورة الأحد لموظفي الصيانة في بطولة بورتو ريكو المفتوحة، وهم يرتدون اللونين الأحمر والأسود لتكريم وودز.

لاعبة الغولف السويدية أنيكا سورينستام في الجولة الأخيرة من " Gainbridge LPGA". Credit: Julio Aguilar/Getty Images

وغرد لاعب الغولف، برايسون ديشامبو، صورة كرة غولف مكتوب عليها كلمة "تايغر"، وعليها خط أحمر.

ووصف ديشامبو وودز بأنه يعتبره مرشداً، وقدوةً له في مسيرته المهنية، وقال: "لا يوجد أحد يمكن أن يخرج من هذا الموقف بشكل أقوى. نحن سعداء لأنك هنا، سأراك قريباً".

وعانى وودز من إصابات خطيرة في ساقه في حادث انقلاب سيارة الأسبوع الماضي بالقرب من لوس أنجلوس، حيث عبرت سيارته مسارين على الطريق، ثم اصطدمت بشجرة، واستقرت على جهة السائق.

وبعد تلقي العلاج الأولي في مركز "Harbour-UCLA" الطبي، نُقل وودز إلى مركز "سيدارز-سيناء" الطبي في لوس أنجلوس حيث تلقى إجراءات المتابعة، بحسب ما ورد في تغريدة نُشرت الجمعة على حساب وودز في "تويتر".

وذكرت التغريدة أن الإجراءات كانت ناجحة، وأن وودز يتعافى حالياً، وأنه يتمتع بمعنويات جيدة.

وتضمنت إصابات وودز كسوراً مفتوحة في عظم الساق، وإصابات إضافية في عظام القدم والكاحل.