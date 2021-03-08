دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن صور تعكس مراحل تطور "نادي الإمارات للجولف"، الذي يعد من بين أفضل ملاعب الغولف في المدينة.

فصل من قصة الإنجاز والتطور في #دبي تعكسها هذه الصور من نادي الإمارات للجولف. مصدر الصور: @EmiratesGC https://t.co/QtyaPNhYRm

ويعد "نادي الإمارات للجولف" من أبرز نوادي الغولف في المنطقة، والذي يعد وجهة متميزةً ومثاليةً لاستضافة الجولة الأوروبية "أوميغا دبي ديزرت كلاسيك"، وبطولة "أوميغا دبي مون لايت كلاسيك"، وفقاً لموقع "زوروا دبي".

ويتألف نادي الإمارات للغولف من ثلاثة مضامير وهي مضمار "المجلس"، و"فالدو"، و"بار 3"، مما يقدّم لرواده مجموعة متنوعة من المساحات التي تناسب كافة مستويات المهارة.

ويشكل هذا النادي خياراً رائعاً بالنسبة إلى اللاعبين المتمرسين والمبتدئين، إذ يشمل ملعبين يضم كل منهما 18 حفرةً، وملعب يضم تسع حفر ثلاثية الأجزاء، بحسب موقع "زوروا دبي".

ويُعد "المجلس" هو أول ملعب غولف عشبي يتم إنشاؤه وصيانته في الشرق الأوسط، ما جعله يُعرف باسم "معجزة الصحراء".

وأما مضمار "فالدو" فهو أحد الملعبين الخاصين بالمتمرسين والوحيد في المنطقة بالحجم الكامل، ويضاء للألعاب التي تجري ليلاً، ما يجعله مثالياً للاعبي الغولف الذين يودون ممارسة هذه الرياضة خلال أشهر الصيف في دبي.