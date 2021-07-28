تعرّف إلى أسلوب "سانغوما" في جنوب أفريقيا حيث تعالج "الأرواح" المرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أنك ستحظى بتجربة غولف مدهشة في هذا الملعب الذي يقع داخل أراضي منتزه "كروغر" الوطني في جنوب أفريقيا. وإذا كنت محظوظاً، فقد تنضم إليك مجموعة من الفيلة، وحيوانات وحيد القرن لمراقبة قدراتك الرياضية.

وإذا كنت تعشق الغولف، فيجب أن يكون ملعب "سكوكوزا" للغولف ضمن قائمة الوجهات التي ترغب بزيارتها يوماً ما.

ملعب بدون جدران داخل منتزه وطني

يوفر ملعب "سكوكوزا" للغولف تجربة لا مثيل لها بين الحياة البرية. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

وبما أن الملعب غير مُحاط بالسياج، يمكنك توقع انضمام مختلف الحيوانات البرية إليك أثناء ممارسة لعبة الغولف.

ويمكن مشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور أثناء التواجد في الملعب، من نسر السمك الأفريقي، إلى الزرافات، والحمار الوحشي، وأفراس النهر، والجواميس، والفيلة.

يقع الملعب في منتزه "كروغر" الوطني في جنوب أفريقيا. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

وهذا هو الملعب الوحيد في العالم الذي ستجد فيه الأسود، والفيلة، والجواميس، والفهود، وحيوانات وحيد القرن، وهي مجموعة تُعرف بالكبار الخمسة "Big Five" في أفريقيا، إلى جانب غيرها من الحيوانات على أرض الملعب لتنضم إليك أثناء ممارسة لعبة الغولف، بحسب ما قاله مشرف الملعب، جان روسو، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ويمكن مشاهدة حيوانات مثل الزرافات وأفراس النهر على نحوٍ يومي في هذا الملعب غير الاعتيادي، بينما تمر الجواميس، والفيلة عدة مرات في الأسبوع.

يزيل الموظفون الأعلام التي تنتشر عبر أراضي الملعب كل ليلة، وإلا، فلن تتركها الضباع وشأنها. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

وقال روسو: "غالباً ما تتم مصادفة الأسود والفهود على مدار العام، ولكن كما نعلم جميعاً، فهي تكون أكثر نشاطاً في الليل".

وإذا كنت قلقاً من مصادفة هذه الكائنات، فلا تقلق، إذ أوضح روسو: "تتمثل إحدى المسؤوليات الخاصة في التجول في الملعب صباحاً قبل وصول الموظفين، ولاعبي الغولف للتأكد من عدم وجود الأسود، أو أي حيوانات خطرة أخرى في الملعب".

بما أن الملعب غير مُحاط بسياج، يمكنك توقع انضمام مختلف الكائنات إليك أثناء ممارسة لعبة الغولف. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

وأحياناً، يتم تفقد الملعب لمعاينة الضرر الذي تسببت به الفيلة في الليلة السابقة أثناء تجوالها، واستمتاعها بالمساحات الخضراء لملعب الغولف.

وأشار روسو إلى أمر طريف أيضاً، إذ يزيل الموظفون الأعلام التي تنتشر عبر الملعب كل ليلة، وإلا، "فلن تتركها الضباع وشأنها"، بحسب ما قاله.

مشهد يبعث على السكون والطمأنينة من الملعب. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

ونظراً لموقع ملعب الغولف داخل منتزه "كروغر"، يستطيع اللاعبون استكشاف المزيد من جوانب الحياة البرية بين مساحاته.

ولمن يرغب في الإقامة في هذه الوجهة الساحرة لفترة أطول، فيمكنهم القيام بذلك في "مخيمات الراحة" التي تحتضن مجموعة متنوعة من خيارات السكن.

المساحات الخضراء للملعب. Credit: Jean Rossouw/Skukuza Golf Club

والملعب مفتوح حالياً، وهو يحرص على امتثال جميع الموظفين، والضيوف لجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مثل ارتداء الكمامات، والتعقيم المنتظم للأسطح، وممارسة التباعد الاجتماعي.