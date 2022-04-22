دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، علانية مرة أخرى حول تجديد عقده مع ناديه الحالي مشيرا إلى أنه لا يعلم ما سيجري لكنه ليس قلقا من الدخول في السنة الأخيرة من مدة العقد دون التوصل لاتفاق.

وقال صلاح في حوار مع موقع "FourFourtwo" عن عقده مع ليفربول: "لا أعلم، تبقت سنة من مدة العقد، أعتقد أن الجمهور يعلم ما أريد، لكن في العقد لا يدور كل شيء حول المال، لذلك لا أعلم، لا يمكنني أن أخبرك بالضبط، لدي عام متبق في العقد والجماهير تعلم ما أريد"، حسب قوله.

وتابع اللاعب المصري قائلا في إجابة على سؤال حول رغبته بالبقاء في أنفيلد: "نعم"، وأضاف: "يعني لي هذا النادي الكثير، لقد استمتعت باللعب هنا أكثر من أي مكان آخر، لقد قدمت كل شيء للنادي والجميع رأى ذلك، كانت لدي بعض اللحظات التي لا تُصدق هنا، فزت بألقاب وسجلت أهدافا وتُوجت بجوائز فردية، علاقتي بالفريق عائلية هنا"، حسب تعبيره.

وحول قلقه من الدخول في السنة الأخيرة من العقد، قال صلاح: "لست قلقا، لا أسمح لنفسي بالشعور بالقلق حول أمر ما"، وأردف: "لم ينته الموسم بعد، لذا دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا الأمرالأهم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في السنة الأخيرة"، على حد قوله.

وبشان الإشاعات التي تربطه بالانتقال إلى أندية أخرى، أكد اللاعب المصري أنه "يظن" أنه سيبقى في صفوف ليفربول الموسم المقبل، ثم أضاف مازحا: "لكن إذا أرادوا لي الرحيل، فهذا بحث آخر"، حسب قوله.

وأردف صلاح قائلا: "لم أفكر بأنني سأدخل عامي الـ30"، وأضاف: "أسأل بعض اللاعبين ويقولون إن الشعور سيختلف عندما تتجاوز حاجز الـ30 لكن لا أعلم، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا أستمتع بالحياة وبلعب كرة القدم، وسنك عامل غير مهم في هذه الحالة، يمكنك أن ترى ذلك لدى بعض اللاعبين، جميعهم مددوا مسيرتهم لأطول وقت ممكن، يمكنك أن ترى أن أفضل اللاعبين تجاوزوا سن الـ32 والـ33، بإمكانك رؤية الكثير منهم مثل ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي ورونالدو وزلاتان، الكثير من اللاعبين، أيضا دجيكو وجيرو في إيطاليا، جميعهم يؤدون بشكل جيد بعد الـ30، لذلك أنا لست قلقا"، حسب قوله.

يذكر أن أزمة تجديد عقد صلاح امتدت لأشهر طويلة إذ طلب اللاعب أجرا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا للصحافة الإنجليزية، لكن النادي يصر على أن ذلك سيؤثر على هيكلية الرواتب التي يتبعها وسيحد من قدرته على التحرك.