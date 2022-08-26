مبابي يكشف لـCNN تفاصيل اتصال ماكرون به قبل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، وجود خلاف بين لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، وزميله البرازيلي نيمار جونيور، معتبرا أن الإعلام هو من "اختلق الخلاف".

وقال الخليفي على هامش حضوره قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 حول الخلاف بين اللاعبين: "لاتوجد مشكلة على الإطلاق، أعتقد أنكم من تختلقون المشكلة، خصوصا الإعلام"، حسب قوله.

وأردف رئيس مجلس إدارة الفريق الباريسي قائلا: "يمكنني أن أختلف مع أخي أو أختي... لكن كيليان ونيمار صديقان وزميلان جيدان"، حسب قوله.

وكانت قد أثارت لقطة في مباراة الفريق الباريسي أمام مونبيلييه لنقاش بين اللاعبين على تنفيذ ركلة ترجيح، جدلا واسعا حول وجود خلاف بين النجمين.

وكان قد رُصد نيمار وهو يضع إعجاب على تغريدة تتحدث عن نفوذ مبابي داخل الفريق الباريسي بعد تجديد عقده مطلع الصيف الحالي.

وتحدثت تقارير صحفية تزامنت مع توقيع العقد عن اشتراط اللاعب الفرنسي على إدارة الفريق الباريسي بيع اللاعب البرازيلي، دون أن تؤكد الإدارة ذلك.