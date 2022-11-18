دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان، يوم الجمعة، أنه قد "اتخذ خطوات مناسبة" ردًا على مقابلة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو الأخيرة.

وأجرى رونالدو مقابلة مع "بيرس مورغان" من قناة TalkTV، قال فيها إنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وأعلن عدم احترامه لمدرب الفريق، إريك تن هاج، كما شكك في ما إذا كان سيعود إلى الفريق.

وأشار بيان مانشستر يونايتد إلى أنهم لن يعلقوا على الأمر "حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

وفي أحدث تطور في المشكلة بين رونالدو وناديه مانشستر يونايتد، تم إصدار مقاطع من مقابلة متفجرة قال فيها رونالدو إنه تعرض "للخيانة" من قبل النادي. وتم الكشف عن المقابلة الكاملة على مدى ليلتين يومي الأربعاء والخميس.

وشهدت علاقة رونالدو مع إريك تن هاج توترا منذ أن تولى المدرب الهولندي المسؤولية في يونايتد. وعلى وجه التحديد، يبدو رونالدو غير سعيد بمدرب مانشستر يونايتد الجديد، الذي استبعد المهاجم بعد أن ترك مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير الشهر الماضي قبل نهاية المباراة. وقال رونالدو: "لا أحترمه لأنه لا يحترمني، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا".