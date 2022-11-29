الكاميرون تستبعد أندريه أونانا من صفوف المنتخب لـ"أسباب تأديبية"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يوم الاثنين، استبعاد الحارس أندريه أونانا من صفوف المنتخب الوطني، الذي يخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لـ"أسباب تأديبية".

وأصدر اتحاد كرة القدم في الكاميرون بيانا حمل الإعلان عن إيقاف الحارس بشكل مؤقت، بقرار من المدير الفني للفريق ريغوبير سونغ، مؤكدا على دعمه الكامل للمدرب وجميع أفراد الفريق.

وقالت تقارير صحفية كاميرونية إن أندريه أونانا (26 عاما) دخل في خلاف مع مدرب "الأسود غير المروضة" حول أسلوب لعبه في مركز حراسة المرمى، مما أدى إلى استبعاده.

ولم يتواجد أندريه أونانا في تشكيل منتخب الكاميرون خلال مواجهة صربيا، ظهر الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، بل شارك ديفيز إيباسي، حارس نادي "أبها" السعودي، بدلا عنه.

وكان أندريه أونانا بدأ أساسيا في مواجهة منتخب سويسرا، الخميس الماضي، إذ يُعتبر الخيار الأول في هذا المركز، ويمتلك برصيده 26 مباراة دولية.

وعلى مستوى الأندية، شارك أندريه أونانا في 7 مباريات مع نادي إنتر ميلان، في مسابقة الدوري الإيطالي، هذا الموسم، ونجح بالخروج في شباك نظيفة في مباراتين.