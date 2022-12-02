نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، تغريدة لاذعة حول من تبقى في منافسات كأس العالم 2022 من القارة العجوز (القارة الأوروبية).

جاء ذلك تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر قالت فيها: "حثالة القارة العجوز خارج المونديال" على حد وصفها، وتابعت: "تبقى (إنجلترا وفرنسا) وأمنياتي لهما بالخروج المبكر من دور الـ 16.."

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة مريم صورة للمنتخب الألماني بلقطة تكميم الأفواه قائلة بتعليق: "برا".

وكان المنتخب الألماني قد ودّع بطولة كأس العالم 2022، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، الخميس.

على صعيد آخر حقق المنتخب المغربي فوزا على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة على أرض استاد الثمامة، الخميس، ليتأهل إلى الدور الثاني، كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعداً مع ثاني المجموعة الخامسة.