ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات المصورين لمحات زوجات لاعبين فرنسيين خلال مباراة نصف النهائي التي خاضها منتخب أزواجهن أمام المغرب في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

كميل تيتغات ، زوجة مدافع فرنسا # 04 رافائيل فاران , plain_text Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ونجح المنتخب الفرنسي، خلال المباراة، في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ "أسود الأطلس" على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.

جينيفر جيرود ، زوجة أوليفييه جيرو, plain_text Credit: Julian Finney/Getty Images

وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

كلود ديشامب زوجة مدرب فرنسا ديدييه ديشان تمسك بهاتفها , plain_text Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.