رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب.. كيف تريد أن يتذكروك؟"

(CNN)-- قال مصدر لشبكة CNN إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء"رسالة السلام العالمي" قبل انطلاق نهائي مونديال قطر، يوم الأحد المقبل.

وذكر المصدر أن مكتب زيلينسكي يعرض الظهور في فيديو أمام الجماهير في استاد لوسيل بقطر، قبل بداية المباراة، ولكنه تفاجأ بردود الفعل السلبية، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت رسالة الرئيس الأوكراني ستنشر أم مسجلة.

وأضاف المصدر: "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام"، وأضاف أن المحادثات بين أوكرانيا والمؤسسة الرياضية لا تزال جارية.

و تواصلت CNN مع "فيفا" للتعليق، لكنه لم يرد على الفور.

والطلب، رغم كونه غير تقليدي، لكنه غير مفاجئ، إذ حاولت العاصمة الأوكرانية كييف مراراً استخدام الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الحرب في أوكرانيا من قبل روسيا.

وظهر فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو في أكثر من مناسبة، بدءاً من قمة مجموعة العشرين ومهرجان "كان" السينمائي، كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين، بما في ذلك شون بن وديفيد ليترمان، مستخدما السحر والذكاء الإعلامي في صناعة الترفيه، إذ كان الرئيس الأوكراني ممثلاً قبل أن يصبح سياسياً، وذلك لحشد الدعم لأوكرانيا.

ويقام نهائي المونديال في نسخته الثانية والعشرين على أرضية استاد لوسيل، مساء الأحد، ويجمع المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني.