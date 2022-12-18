أزياء غريبة وطريفة.. الكاميرا تلتقط صورا من مونديال قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتسابق عشاق كرة القدم ممن حضروا بطولة كأس العالم بقطر 2022 إلى تشجيع فرقهم بأكثر الأشكال ابتكارا، وفيما يلي نرصد لكم عددا من هذه الأزياء التي التقطتها عدسات المصورين في المونديال.
وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية ومعرفة من يتوج بلقب كأس العالم 2022 في المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.
وكان المنتخب المغربي قد خسر من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، السبت.
وسجّل هدفا المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة 9.