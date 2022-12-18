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"المجد لك يا تميم".. تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء المونديال

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال قطر 2022.

جاء ذلك بتغريدة لآل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر ناشرا فيديو الأغنية وقائلا بتعليق: "إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم".

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية ومعرفة من يتوج بلقب كأس العالم 2022 في المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.

ويذكر أن المنتخب المغربي خسر أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد برونزية المونديال لينال المركز الرابع بعد تقديمه أداء نال أعجاب الكثيرين من عشاق الكرة وخصوصا في البلدان العربية.

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