أردوغان: رونالدو تعرض لـ"مقاطعة سياسية" في مونديال قطر

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

هل يمكن أن يُحتسب الهدف أمام أوروغواي لرونالدو في الأيام القادمة؟ تعرف على الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض لـ"مقاطعة سياسية" خلال مونديال قطر 2022 مشيرا إلى أنه "يدعم القضية الفلسطينية".

وقال أردوغان في تجمع شبابي إن رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لا يمكن مقارنتهما مشيرا إلى أن الأول تعرض لـ"مقاطعة سياسية"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأوضح الرئيس التركي بالقول: "لقد أضاعوا رونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُدخل رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".

وأضاف أردوغان بالقول: "رونالدو شخص يقف مع القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وكان رونالدو قد لعب بديلا مع منتخب البرتغال بعد دور المجموعات في المونديتل، إذ دخل احتياطيا في مباراتي سويسرا والمغرب.