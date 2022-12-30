بايدن وأوباما ولولا دا سيلفا.. قادة وسياسيون ينعون الأسطورة بيليه

"لن يكون هناك بيليه آخر أبدًا".. نظرة على مسيرة الأسطورة الذي أوقف حربًا بكرة القدم

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص قادة وسياسيون على رثاء النجم البرازيلي السابق بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، في سلسلة من التغريدات في تويتر، قد أرفقها بصور مع بيليه: "قلة من البرازيليين أخذوا اسم بلدنا بقدر ما فعل"، وأضاف: "على الرغم من اختلاف اللغة البرتغالية عن بقية اللغات، سرعان ما وجد الأجانب من أركان الكوكب الأربعة طريقة لنطق الكلمة السحرية: بيليه".

وأوضح لولا أنه كان "غاضبا من بيليه"، نظرا لأنه يشجع فريق برازيلي منافس، إلا أنه "أعجب" بأسطورة كرة القدم، وأن "الغضب سرعان ما أفسح المجال للشغف برؤيته يلعب بالقميص رقم 10 مع منتخب البرازيل".

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن صورة له مع النجم الراحل، عبر إنستغرام، وعلق عليها بقوله إن حياة بيليه تمثل "قصة ما هو ممكن"، وأضاف: "قبل وجود ميسي ورونالدو وبيكهام ، كان هناك بيليه، ففي عام 1958، فاز بكأس العالم لأول مرة للبرازيل في السابعة عشرة – وكان أصغر فائز به على الإطلاق، واستمر في الفوز بكأس العالم مرتين أخريين في عامي 1962 و 1970 ، مما جعله اللاعب الوحيد في العالم اليوم الذي حصل على 3 ألقاب لكأس العالم ".

وتابع: "بالنسبة لرياضة تجمع العالم معا بشكل لا مثيل له ، فإن صعود بيليه من بدايات متواضعة إلى أسطورة كرة قدم تعتبر قصة لما هو ممكن، اليوم، مشاعر جيل وأنا مع عائلته وكل من أحبوه".

وكذلك نشر باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، عبر حسابه في تويتر، صورة تجمعه مع نجم منتخب "السامبا" في القرن الماضي، خلال لقاء سابق عام 2019، وعلق قائلا: "كان بيليه من أعظم اللاعبين الذين لعبوا هذه اللعبة الجميلة على الإطلاق، وباعتباره أحد أشهر الرياضيين في العالم، فقد فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس"، وأضاف: "مشاعرنا مع أسرته، وكل من أحبه وأعجب به".

وغرد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو: "عندما كنت طفلا شاهدت بيليه في كأس العالم لكرة القدم على شاشة سوداء وبيضاء، أخبرني والدي أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، اليوم أعتقد أن والدي كان على حق".

وتابع بالقول: "رسالة تضامن مع عائلته، ولكل شعب البرازيل الذي أحبه كثيرا".

وكتب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز أن "أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ قد رحل عنا، سوف نتذكر دائماً تلك السنوات الّتي أذهل فيها بيليه العالم بمهاراته"، بينما أعرب عن تعازيه وتمنياته الطيبة لعائلة بيليه.

ووصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بيليه بأنه: "لاعب كرة قدم عظيم ومعلم متواضع"، الذي "أثر بالتأكيد" على لاعبي كرة القدم البرازيليين الآخرين، مثل رونالدينيو.