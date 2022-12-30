نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

"لن يكون هناك بيليه آخر أبدًا".. نظرة على مسيرة الأسطورة الذي أوقف حربًا بكرة القدم

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نعى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم "بيليه"، الّذي توفي بعمر 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونشر مهاجم "الفراعنة" صورة بيليه عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، الجمعة، وعلّق قائلاً: "وداعاً يا أسطورة كرة القدم".

وأعلنت مستشفى "ألبرت أينشتاين اليهودي" بساو باولو في البرازيل، الخميس، وفاة نجم "السامبا" السابق.

وكان نجوم وأندية ومؤسسات كرة القدم، إضافة إلى رؤساء وقادة حول العالم قد أعربوا عن حزنهم الشديد بعد رحيل أحد رموز اللعبة الشعبية الأولى، فيما أعلنت البرازيل عن حداد رسمي في البلاد لمدة 3 أيام.

ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ، وقد سجّل 77 هدفاً في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.