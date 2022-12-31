نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على أهمية التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين، وحتّى عام 2025.

وأعلن "العالمي"، أمس الجمعة، عن الظفر بخدمات المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً في صفقة انتقال حر.

وقال مسلّي آل معمر عبر حسابه في موقع تويتر: "‏سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي"، مُضيفاً: "تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، احترافيه عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة".

وتابع رئيس نادي النصر بالقول: "أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز".

من جانبه، كان رونالدو قد أعرب عن حماسه للالتحاق بصفوف "العالمي" خلال إعلان الصفقة، قائلاً: "إنّني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية الّتي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً"، حسب ما نقله حساب نادي النصر في تويتر.

وأتمّ كريستيانو: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

ومن المتوقع أن يعكس ظهور مهاجم البرتغال في مسابقة دوري روشن السعودي تأثيراً كبيراً نحو الأفضل.