بعد أداء مخيب في كأس العالم.. منتخب قطر يوضح مصير مدربه

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، انتهاء عقد المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز مع المنتخب الوطني، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأصدر الاتحاد القطري، بيانا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن انتهاء مشوار المدرب مع "العنابي"، والتأكيد على عدم تجديد العقد بين الطرفين، وبدء مرحلة جديدة.

وقال حمد بن خليفة، رئيس اتحاد كرة القدم في قطر: "لم يكن فيليكس مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه في كرة القدم القطرية على مدار السنوات الماضية، سيظل له دائما مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائماً موطنه".

ومن جانبه، قال المدرب الإسباني: "قطر وشعبها وكرة القدم ستكون دائما في قلبي، الآن هو الوقت المناسب للسماح للآخرين بتحمل مسؤولية الفريق وبالنسبة لي لاستكشاف تحديات جديدة".

وقدم منتخب قطر، تحت إشراف سانشيز، أداء مخيبا في بطولة كأس العالم 2022، إذ خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، أمام: الإكوادور والسنغال وهولندا.

وبدأ فيليكس سانشيز مسيرته في كرة القدم القطرية كمدربٍ في أكاديميات أسباير، قبل أن يتولى تدريب "العنابي" تحت 19 عاما، ثم قاد منتخبي الأولمبي والرجال بداية عام 2017.

وحقق سانشيز لقب كأس آسيا عام 2019، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات منتخب قطر في البطولة.