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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، عن دعمه لاثنين من لاعبي فريق ليتشي تعرضا لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدوري الإيطالي، الأربعاء، ودعا إنفانتينو، الجماهير إلى "إخراس كل العنصريين للأبد".

وخلال المباراة التي جمعت بين ليتشي ولاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعرض كل من المدافع الفرنسي صمويل أومتيتي والمهاجم الزامبي لاميك باندا لإساءات عنصرية، من مشجعي لاتسيو.

وكتب إنفانتينو في منشور على إنستغرام مع صور للاعبين: "التضامن مع صمويل أومتيتي ولاميك باندا، فلنصرخ بصوت عالٍ وواضح: لا للعنصرية!".

وأضاف: "أتمنى أن تقف الغالبية العظمى من المشجعين، وهم أناس طيبون، من أجل إخراس كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد!".

وذكر حساب ليتشي الرسمي بعد المباراة في تغريدة على تويتر، أن "هتافات المشجعين أسكتت الهتافات العنصرية، وبدأ جميع مشجعي ليتشي الهتاف باسم واحد: صمويل أومتيتي".

ورد أومتيتي بنفسه على منشور إنفانتينو، وكتب قائلا: "فقط كرة القدم متعة وفرحة، والباقي لا يهم".

وقال دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لـCNN، إنه "يدين دائما جميع أشكال التمييز في كرة القدم، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما حدث بالأمس".

وأضاف أن العقوبات على المخالفة ستُفرض من قبل "غيوديس سبورتيفو" Giudice Sportivo، وهو جزء من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخلاف الدوري نفسه.

وتواصلت شبكة CNN مع لاتسيو للتعليق، لكنها لم تتلق ردا على الفور.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، كان أومتيتي يبكي في نهاية المباراة بعد أن عاد فريقه من تخلفه، إلى أن فاز بهدفين لهدف في مواجهة لاتسيو. وخلال البث المباشر وعبر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان بالإمكان سماع أنصار ليتشي وهم يهتفون باسمه بعد إطلاق صافرة النهاية.