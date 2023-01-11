إنجاز جديد للمغربي وليد الركراكي بالتفوق على يورغن كلوب وجوزيه مورينيو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتل المدير الفني المغربي وليد الركراكي المركز الثالث في جدول ترتيب أفضل مدربي أندية كرة القدم حول العالم لعام 2022، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS).

وحل الركراكي ثالثا برصيد 40 نقطة، خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صاحب المركز الأول، بـ245 نقطة، والإسباني بيب غوارديولا الذي وقع في المركز الثاني بـ45 نقطة.

وتفوق المدرب المغربي على 7 أسماء أخرى على التوالي: الألماني يورغن كلوب والبرتغالي جوزيه مورينيو، والنمساوي أوليفر غلاسنر والإسباني أوناي إيمري، والبرازيلي دوريفال جونيور والبرتغالي أبيل فيريرا والأرجنتيني هوغو إيبارا.

ويأتي احتلال وليد الركراكي للمركز الثالث في قائمة أفضل المدربين على صعيد الأندية، بعد أن قاد نادي الوداد البيضاوي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2021 على حساب النادي الأهلي المصري.

وسبق للركراكي أن حل ثالثا في قائمة أفضل مدربي المنتخبات للعام الماضي، بعد أن ساهم في وصول منتخب المغرب للدور نصف النهائي في مونديال قطر.

وحقق المدرب المغربي، البالغ من العمر 47 عاما، إنجازا غير مسبوق، إذ بات أول مدرب يتواجد في ذات العام ضمن القائمتين، اللتين يضمان أفضل المدربين على صعيد الأندية والمنتخبات، بتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وذلك منذ عام 1996.