دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت قناة الرياضية السعودية، الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر ، اجتاز اختبارات اللياقة بنجاح، الأحد، وأصبح جاهزا للمشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة أمام الاتفاق.

ونقلت القناة عن مصادر لم تحدد اسمها قولها: "أكدت الاختبارات إمكانية مشاركة رونالدو 90 دقيقة في مواجهة مباراة الاتفاق المقبلة"، وأوضحت أن النجم البرتغالي "يجري تدريبات تتجاوز ثلاث ساعات يوميا"، بحسب ما نقلت القناة عن مصادرها.

وأضافت المصادر أن كريستيانو رونالدو سيكون في القائمة الأساسية أمام الاتفاق، الأحد، في الدوري السعودي والتي ستقام على أرضية ملعب "العالمي"، مرسول بارك.

وبحسب القناة "قاد مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا تدريبا للاعبين الذين شاركوا في القائمة الأساسية أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 13، والتي انتهت بالتعادل السلبي". وأشارت إلى أن "غارسيا قرر منح جميع اللاعبين راحة عن التدريبات، الإثنين، على أن يستأنفوا، الثلاثاء، استعداداتهم لمواجهة الاتفاق".

ومن جانبه، نشر نادي النصر السعودي صورا على صفحته على تويتر، الأحد، صورا لتدريبات فريقه على أرض الملعب وفي صالة التمرينات الرياضية، وقال تعليقا على التدريبات: "عمل لا يتوقف". ويظهر في الصور رونالدو بجانب عدد من زملائه في "العالمي".