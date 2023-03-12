منها الابتعاد عن الكرة المحلية.. ما أسرار وصول محمد صلاح للقمة؟

السيسي يبرز كيف أجاب يافعًا سأله عن إمكانية أن يصبح مثل محمد صلاح.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سٌرقت فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الكائنة في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة القاهرة، الأحد، حسبما أفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وقالت الصحيفة إن السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح.

وأضافت "الأهرام" أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، تلقت بلاغًا من أحد أقارب اللاعب محمد صلاح، مُفاده تعرض فيلا نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة".

وأكدت الصحيفة أنه "فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه "جار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المُكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

إلى الآن لم تعلن السلطات عن طبيعة المسروقات من فيلا صلاح، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني قوله إنه تمت سرقة "2 رسيفر" من الفيلا.