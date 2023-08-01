القاهرة، مصر (CNN)-- فجر الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، الأحد، مفاجأة بإعلان تمثيل مروان الشوربجي لصفوفه في المنافسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ليلحق اللاعب المصري بشقيقه محمد الذي سبق أن اتخذ قرارا مماثلا منذ 13 شهرا، ومن المقرر أن يظهر لأول مرة تحت علم إنجلترا في بطولة باريس المفتوحة نهاية الشهر الحالي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن "مروان هو من تقدم للعب تحت علم إنجلترا بعد حصوله على الجنسية؛ لأنه قضى معظم حياته في لندن".

ولم يكن الأخوين محمد ومروان الشوربجي بعيدين عن إنجلترا، حيث بدأوا مشوارهما الرياضي في لعبة الإسكواش في لندن خلال إقامتهما هناك في فترة الصغر، وتدربوا على يد المدربين الإنجليز جونا بارينتون، وإن توماس- وفقا لتصريحات سابقة لهما- قبل أن يعودا لمصر ويمثل مروان مصر لمدة 12 عاما خاض خلالهم 461 مباراة محققا الانتصار في 297 مباراة وخسر 164 مباراة ووصل إلى 28 نهائي واستطاع الفوز بـ13 لقب، ويحل مروان في المركز السادس في التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش الرجال، وفقا للموقع الرسمي لرابطة محترفي الإسكواش.

ورفضت بسمة، والدة اللاعبين محمد ومروان الشوربجي، التعليق على قصة تجنيس ابنيها ولعبهما تحت العلم الإنجليزي، مفضلة الاكتفاء بما نشر على صفحة الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، حتى لا يثار مزيد من الحديث بشأنهما.

من جانبه، أكد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن "اتحاد الإسكواش الإنجليزي لم يقم بتجنيس مروان الشوربجي، ولكن اللاعب تقدم بأوراقه للحصول على الجنسية البريطانية، والتي تستغرق 7 سنوات، حتى يستطيع أن ينتقل للإقامة في لندن ويمارس الإسكواش تحت علم إنجلترا"، مضيفا أن "اللاعب أبلغه قبل ذلك بأنه تقدم بأوراق حصوله على الجنسية البريطانية، ولكن لم يذكر أنه سيمثل إنجلترا في الإسكواش".

وتتميز مصر في لعبة الإسكواش، حيث يحتل علي فرج، ونوران جوهر صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات- وفقا لرابطة محترفي الإسكواش- وتضم قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم 4 مصريين و5 مصريات.

كما أكد خليفة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مروان الشوربجي سبق أن تعهد له العام الماضي بعدم اللعب تحت علم إنجلترا مثل شقيقه محمد، وأنه متمسك بتمثيل مصر في المنافسات الدولية.

وفاجئ اللاعب محمد الشوربجي الشقيق الأكبر لمروان، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإعلانه تمثيل منتخب إنجلترا، وبرر وقتها هذا القرار بأنه عاش معظم حياته في إنجلترا، حيث ذهب للدراسة هناك عام 2006 ومنذ هذا التاريخ قضى معظم حياته هناك.

وحول سبب إقدام الأخوين محمد ومروان الشوربجي على اللعب تحت علم إنجلترا، قال عاصم خليفة، إن "اللاعبين تربا في إنجلترا منذ صغرهما، وكانا يشعران بالغربة خلال تواجدهم في مصر، كما أنهما يقيمان معظم الوقت في إنجلترا، ويتدربان معا".

وردا على إمكانية تجنيس لاعبين مصريين آخرين، قال رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إنه "سيبحث إذا كان هناك لاعبين آخرين يرغبون في تمثيل منتخبات أخرى أوروبية، خاصة في ظل ارتفاع الدخل في الخارج بسبب فرق سعر العملة"، مضيفا أن "المتضرر الوحيد من هذه الظاهرة هي منتخب الإسكواش المصري، والذي سيفتقد لاعبين محترفين".

واستبعد عاصم خليفة، إمكانية انتشار ظاهرة تجنيس لاعبي الإسكواش بين الناشئين والشباب بلعبة الإسكواش، موضحا أن "اللاعب الناشئ مرتبط بالاتحاد المصري للإسكواش، ولكن بعد وصوله لمرحلة الاحتراف يمكنه تمثيل أي منتخب آخر بخلاف مصر"، مضيفا أن "معظم لاعبي الإسكواش هدفهم من تمثيل منتخبات أجنبية هو الحصول على منحة دراسية للدراسة في كبرى الجامعات، التي تقدم هذه المنحة مقابل التفوق الرياضي".

وأضاف أن "احتراف لاعبي الإسكواش في الخارج موجود منذ سنوات طويلة، بسبب الإغراءات المالية والمعيشية، ولكن لم يتجه أي لاعب أو مدرب مصري لتمثيل منتخب آخر".