"بعد قبلة المونديال".. روبياليس يقدم استقالته أخيرًا.. هل سيكون رحيله كافياً للاعبي إسبانيا؟

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(CNN)-- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب قبلته غير المرغوب فيها على لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، جينيفر هيرموسو.

وقال الفيفا، في بيان صدر الاثنين، إن تصرفات روبياليس خلال حفل توزيع جوائز نهائي كأس العالم للسيدات في أغسطس/ آب كانت انتهاكًا للمادة 13 من قانون الانضباط.

وقال الفيفا: "يكرر الفيفا التزامه المطلق باحترام وحماية سلامة جميع الأشخاص وضمان الالتزام بالقواعد الأساسية للسلوك اللائق"، مضيفًا أن إيقاف روبياليس لا يزال قابلا لاستئناف محتمل قبل لجنة استئناف الفيفا.

وأثارت تداعيات سلوك لويس روبياليس أزمة في كرة القدم الإسبانية وأثارت إدانة في إسبانيا وفي جميع أنحاء العالم. وبعد أسابيع من الانتقادات الشديدة، استقال روبياليس الشهر الماضي من منصب رئيس كرة القدم في البلاد.

ووصف لويس روبياليس (46 عامًا) القبلة بأنها "متبادلة"، وهو ما نفته هيرموسو قائلة إنها لم توافق عليها.

عقب الحادثة مباشرة، رفض روبياليس الاستقالة على الرغم من الاحتجاجات العامة والاحتجاجات، وتم إيقافه مؤقتًا لمدة 90 يومًا عن ممارسة كرة القدم من قبل الفيفا.

وقال الفيفا في بيانه، الاثنين: "تتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس/ آب 2023، والتي تم بسببها إيقاف السيد روبياليس مؤقتًا لفترة أولية مدتها 90 يومًا".

تسمح المادة 13 من قانون الفيفا التأديبي - بعنوان "السلوك الهجومي وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف" - للمنظمة بمعاقبة شخص ما إذا اعتبر أنه انتهك "القواعد الأساسية للسلوك اللائق" أو تصرف "بطريقة تأتي بإساءة سمعة رياضة كرة القدم /أو الفيفا".

ويخضع روبياليس الآن للتحقيق بتهمة "جرائم الاعتداء الجنسي والإكراه"، في قضية رفعها الادعاء الإسباني.

وعادت اللاعبة جينيفر هيرموسو بشكل رائع إلى كرة القدم الدولية في الأسبوع الماضي، وسجلت هدفا في الدقيقة 89، لتمنح أبطال العالم الفوز على إيطاليا، في دوري الأمم الأوروبية للسيدات.