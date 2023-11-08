اقتحام منزل شريكة لاعب الهلال السعودي نيمار دا سيلفا في البرازيل

بعد الأداء المتواضع في دوري أبطال آسيا.. هل نيمار عبء على الهلال؟

في ظل انتقال نيمار للهلال.. مسؤول بالدوري السعودي للمحترفين: على الجميع التأقلم مع تدابير كرة القدم الجديدة بالمملكة

بعد انتقال كبار نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي.. ماذا يعني انضمام نيمار للهلال؟

(CNN)-- قالت إدارة الأمن في مدينة ساو باولو البرازيلية، الثلاثاء، إن لصوصاً اقتحموا منزل عارضة الأزياء، برونا بيانكاردي، شريكة نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي.

ولم تكن بيانكاردي وطفلهما في المنزل أثناء عملية الاقتحام، ولكن والداها كانا موجودين.

وقالت إدارة الأمن العام إنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عاما في مكان الحادث، وتبحث السلطات عن مشتبه به آخر.

وعلق نيمار على الحادثة عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: "الحمد للرب أن الجميع بخير".

ويشار إلى أن بيانكاردي أنجبت طفلاً من نيمار في وقت سابق من هذا العام.

ويذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف "الأزرق الهلالي" قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".