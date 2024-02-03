دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصدت عدسات الكاميرا صورا عفوية لكل من ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة وعمه الأمير علي بن الحسين خلال مباراة ربع نهائي كأس آسيا، الجمعة.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

اللقطات كانت خلال مباراة منتخب الأردن ونظيره منتخب طاجكستان والتي أقيمت في مدرجات استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

ويظهر في الصور إلى جانب الاميرة رجوة والأمير الحسين، عمه الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم الأردني.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

وكان منتخب الأردن قد فاز على نظيره الطاجكستاني وتأهل للدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

وسيلاقي منتخب النشامى نظيره الكوري الجنوبي في مباراة نصف النهائي لكأس آسيا.