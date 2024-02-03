دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرف مشجعات مع الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال مباراة الأردن وطاجاكستان بالدور ربع النهائي من نهائيات كأس آسيا، الجمعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي صوّر من أعلى المنصة التي وجدت فيها الأميرة رجوة والأمير الحسين تلويح المشجعات وكانت إحداهن تحمل طفلة تلوح للأميرة رجوة التي نزلت إلى أسفل المنصة لمبادلتهن التحية.

وفي مقطع فيديو آخر من زاوية أخرى قريبة ظهرت الأمرة رجوة وهي تقوم بصنع شكل نصف قلب بإصبعيها وضمه مع نصف قلب كانت قد أشارت به الطفلة بإصبعيها.

وكان منتخب الأردن قد فاز على نظيره الطاجكستاني وتأهل للدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.

وحضر ولي العهد الأردني وزوجته رجوة خالد السيف على مدرجات استاد أحمد بن علي، إذ حرصا على دعم وتشجيع منتخب "النشامى" في مباراته المصيرية.

وسيلاقي منتخب النشامى نظيره الكوري الجنوبي في مباراة نصف النهائي لكأس آسيا.

ويذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو / حزيران 2023.