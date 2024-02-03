دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والمعروف بـ"الأمير الوالد" مع ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ويظهر في الصورة المتداولة التي تداولتها وسائل إعلام محلية رسمية، منها التلفزيون الأردني، جلوس الأمير الوالد مع الأمير الحسين فيما يبدو بصالة كبار الشخصيات في مدرج مباراة الأردن وطاجكستان التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وحضر ولي العهد الأردني وزوجته رجوة خالد السيف على مدرجات استاد أحمد بن علي، إذ حرصا على دعم وتشجيع منتخب "النشامى" في مباراته المصيرية.

وكان منتخب الأردن قد فاز على نظيره الطاجكستاني وتأهل للدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.