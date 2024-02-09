هكذا وصف تركي آل الشيخ ياسين بونو بعد مباراة الهلال والنصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حارس مرمى نادي الهلال، ياسين بونو، بأنه من ضمن الأفضل في مركزه حول العالم.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة تجمعه مع بونو، بعد نهاية مباراة "الأزرق الهلالي" وجاره النصر، وعلّق قائلاً: "اعتبره واحد من افضل حراس العالم".

وكان الحارس المغربي (32 عاماً) قد حافظ على نظافة شباكه خلال مواجهة نادي الهلال مع نظيره "العالمي"، مساء الخميس، ليساعد في فوز فريقه بثنائية، في ثالث مباريات كأس موسم الرياض.

وتوّج ياسين بونو ورفاقه بلقب كأس موسم الرياض، بعد نيلهم 6 نقاط، عقب فوزهم على نادي النصر بنتيجة 0/2، ونادي إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 3/4، فيما حلّ "العالمي" ثانياً بـ 3 نقاط، بفوزه 0/6 على الفريق الأمريكي الذي وقع في المركز الثالث بدون نقاط.