السعودية.. فيديو حركة من رونالدو مع راية الهلال يثير تفاعلا

مذيعة CNN لكريستيانو رونالدو: إلى متى يمكنك الاستمرار في هذا المستوى؟.. شاهد كيف رد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نادي الهلال.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول لحظة خروج رونالدو من الملعب ورمي أحد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بإدخال الراية في سرواله ورميها مجددا صوب الحضور الأمر الذي أثار انتقادات واستهجان نشطاء أبرزوا ذلك بتعليقاتهم.

وكان نادي الهلال قد توّج بكأس موسم الرياض بفوزه على النصر بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين عن طريق الصربي سافيتش وسالم الدوسري عند الدقيقتين 17 , 30 وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، ويحقق كأس البطولة التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها صورا من مراسم تتويج نادي الهلال، إذ توّج رئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، فريق الهلال بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق النصر بالميداليات الفضية فيما نال لاعب الهلال "الصربي" سافيتش كأس أفضل لاعب في المباراة ونال زميله ومواطنه ميتروفيتش كأس أفضل لاعب في البطولة.

ويذكر أن الهلال حقق اللقب بنيله 6 نقاط، من فوزين على النصر 2-0 وإنتر ميامي الأمريكي 4-3 ، وحل النصر ثانياً بـ3 نقاط، بفوزه 6-0 على الفريق الأمريكي الذي احتل المركز الثالث بدون نقاط.