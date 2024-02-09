دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار فيديو يظهر انفعال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على الحكمة توري بينسو، خلال إدارتها لمباراة "العالمي" مع نظيره الهلال، مساء الخميس، جدلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأظهر الفيديو النجم البرتغالي وهو ينفعل غضباً على الحكمة توري بينسو بسبب احتسابها خطأً لصالح المنافس عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، وبدا أنه يطالب بخروجها من أرض الملعب.

وأشهرت الحكمة توري بينسو بطاقة صفراء بوجه رونالدو (39 عاماً) على أثر ذلك.

وكان كريستيانو رونالدو ورفاقه قد خسروا بهدفين دون رد من أمام "الأزرق الهلالي"، ليفوز الأخير بلقب كأس موسم الرياض، لكونه الفريق الأكثر تحقيقاً للنقاط برصيد 6 نقاط، بانتصارين على ناديي النصر وإنتر ميامي الأمريكي.

فيما حلّ "العالمي" ثانياً بـ 3 نقاط، بفوزه بنتيجة 0/6 على الفريق الأمريكي الذي وقع في المركز الثالث بدون نقاط.