بهذه الطريقة هنأ رئيس الإمارات منتخب قطر بعد فوزه بلقب كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، منتخب قطر، بعد فوزه بلقب كأس آسيا بنسختها الثامنة عشر، عقب تفوقه على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لواحد في المباراة النهائية، السبت.

وكتب الرئيس الإماراتي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "‌‏أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة".

فيما قال محمد بن راشد، نائب الرئيس الإماراتي، عن نهائي بطولة القارة الصفراء: "تنظيم رائع.. مباراة ممتعة..أداء رياضي استثنائي..ألف مبروك لأخي تميم..ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم..ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب".

وحقق منتخب "العنابي" اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019، فيما خاض منتخب "النشامى" نهائي البطولة، للمرة الأولى على مر تاريخه.