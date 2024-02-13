دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فوز النادي الأهلي على نظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر لموسم 2023/2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع نظيره السعودي قد أعلن عن استضافة العاصمة السعودية الرياض للمباراة النهائية في البطولة التي تجمع "المارد الأحمر" مع "الفارس الأبيض"، في 8 مارس/ آذار المقبل.

وقال تركي آل الشيخ لقناة "MBC مصر" عن المباراة: "سيكون البث على أعلى جودة، تكلمنا مع مخرج كأس العالم، أكبر استديو ممكن يحصل، سيكون هناك مفاجآت، وفعاليات مصرية قبلها".

وأوضح تركي آل الشيخ أن الحضور الجماهيري سيكون "شبه مخصص لأخوانا المصريين، سوف يكون يوما تاريخيا، كأسا مختلفا، يليق بمصر واسم مصر".

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن أمنتيه بفوز النادي الأهلي على منافسه الزمالك.

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 38 مرة، ثمّ فريق "الفارس الأبيض" بـ28 مرة.