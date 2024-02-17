دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، التعليق على تقارير صحفية تربط كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفريق "الميرنغي".

وذكرت تقارير أن مبابي (24 عاماً) قرر مغادرة أسوار النادي الباريسي في نهاية موسم 2024/2023، على أن يرتدي قميص نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعندما سُئل أنشيلوتي عن هذه التقارير، أجاب في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة الفريق لنظيره رايو فايكانو في الدوري الإسباني، قائلاً: " هل أنا متأثر أو قلق اليوم؟ لا، حسناً، سيكون الأمر نفسه في المؤتمرات الصحفية المقبلة".

وأضاف: "إنني أرى وأسمع ما حدث، أتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لكم، لكنه بالنسبة لنا هو مباراة الغد، هذا الموسم علينا أن ننهيه بشكل جيد، لقد عقبنا على المباراة وشاهدنا مقطع فيديو، وحاولنا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع كارلو أنشيلوتي: "إنها مباراة حيوية لموسمنا، أود إنهاء هذا الموسم بشكل جيد ومحاولة الفوز بالألقاب، هناك الكثير من الوقت للتفكير في الموسم المقبل".