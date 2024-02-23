سجن نجم الكرة السابق داني ألفيش أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي

(CNN)-- أدين لاعب كرة القدم السابق لنادي برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي، داني ألفيش، بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف، حسبما قضت محكمة في برشلونة، الخميس.

وقالت محكمة برشلونة الإقليمية، إن هناك دليلا على أن الاعتداء لم يكن بالتراضي، حسبما ذكر المكتب الصحفي للمحكمة في بيان الخميس.

واعتقل ألفيس البالغ من العمر 40 عاما في يناير/ كانون الثاني 2023، عقب أحداث ملهى ليلي في برشلونة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو محتجز في السجن على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، وأصر أثناء المحاكمة على أن العلاقات الجنسية كانت بالتراضي.

وفي نص الحكم المؤلف من 61 صفحة، والذي اطلعت عليها شبكة CNN، كتبت هيئة القضاة المكونة من ثلاثة قضاة أنهم "يعتبرون أنه أثبت امساك المتهم بالمدعية فجأة، وألقاها على الأرض ومنعها من الحركة" لتنفيذ الاعتداء الجنسي.

وأضاف القضاة أن ذلك كان "رغم رفض المدعية وقولها إنها تريد المغادرة".

كما أمرت المحكمة ألفيش بدفع 162.700 دولار (150 ألف يورو) للمرأة كتعويض.