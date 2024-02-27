دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب وسام أبو علي هدفين، ساهم من خلالهما في فوز فريقه الأهلي على بلدية المحلة بنتيجة 1/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وافتتح وسام أبو علي أهداف المباراة عند الدقيقة الخامسة من تسديدة داخل الصندوق، ثم أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 49 من علامة الجزاء.

ونجح اللاعب الفلسطيني البالغ من العمر 27 عامًا، بتسجيل ثنائية في ظهوره الأول في الدوري المصري.

وكان وسام أبو علي قد انضم للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي سيريس السويدي.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بأداء وسام أبو علي، إليكم أبرز التعليقات: